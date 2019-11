Guten Morgen, der DAX ist in den Vortagen erneut mit einem Ausbruch nach oben über die Marke von 13.300 Punkten gescheitert. Am Vortag verlief der Index mangels Impulsen aus den USA (Feiertag Thanksgiving) im relativ ruhigen Handel. In der Nacht ist der DAX aber deutlich abgesackt und bis auf 13.200 Punkte gefallen. Am frühen Morgen notiert der DAX vorbörslich bei 13.210 Punkten. Sollte die Marke von 13.200 Punkte im heutigen Handel fallen, ist im weiteren Verlauf mit einem Rücklauf bis 13.140 Punkte ...

