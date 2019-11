Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 171,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag ebenfalls wenig verändert bei minus 0,36 Prozent. Im Euroraum fiel der Handelsauftakt an den Anleihemärkten generell ruhig aus.

Vor dem Wochenende werden in der Eurozone einige Wirtschaftszahlen veröffentlicht, darunter Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland. Ein Augenmerk dürften Anleger auch auf erste Inflationszahlen aus dem Euroraum für den Monat November legen. An dem grundlegenden Bild einer allenfalls moderaten Teuerung dürfte sich wenig ändern.

In den USA bleibt es ruhig, weil dort der traditionelle Einkaufstag "Black Friday" stattfindet. Viele Amerikaner nutzen diesen an Thanksgiving anknüpfenden Tag für ein verlängertes Wochenende./bgf/fba

ISIN DE0009652644

