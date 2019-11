FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter über die ganze Zinskurve sind am Freitag die deutschen Renten-Futures in den Handel gestartet. Der Markt wartet auf die zahlreichen Inflationsdaten aus Europa am Vormittag. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 171,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,31 Prozent und das Tagestief bei 171,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 208,16 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 134,37 Prozent.

November 29, 2019

