Der privaten Krankenversicherung wird seit Langem das Ende vorhergesagt. Dass sie noch immer lebt, hat vor allem einen politischen Grund.

Christian Merettig ist Arzt und seine Praxis ein kleines, feines Unternehmen. Der 56-jährige Orthopäde behandelt am Berliner Kurfürstendamm. Im Altbau sitzen ihm nur Privatversicherte und Selbstzahler gegenüber. Das sei besser - für ihn, aber auch für seine Patienten, findet er. Früher, in seiner Kassenpraxis, schleuste er in der Spitze 300 Patienten am Tag durch. Heute sind es nur noch 10 bis 15.

"Hier kann ich wirklich Medizin machen, Fragen stellen, zuhören", sagt Merettig. Und ohne Zeitdruck gebe es "keine Flüchtigkeitsfehler". Er biete auch keine medizinisch zweifelhaften Zusatzleistungen an, im Kassensprech IGeL genannt, und er verweise nicht zu schnell zur OP ins Krankenhaus. "Ich muss keinen Quatsch machen." 60 Euro rechnet er privat für 45 Minuten Arztgespräch pro Patient ab, in der gesetzlichen Versicherung bekäme er 45 bis 50 Euro - allerdings je Quartal und unabhängig davon, wie oft jemand auftaucht.

Qualität statt Quatsch also. Das deutsche Gesundheitssystem macht es möglich. Bei der Patientenversorgung bleibt Deutschland ein geteiltes Land, das Kranke der medizinischen Businessclass oder eben der Holzklasse zuweist. Rund 73 Millionen Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stehen rund 8,7 Millionen in den Privatversicherungen (PKV) gegenüber. Über die Hälfte davon sind Beamte, ein beliebter, weil überdurchschnittlich gesundheitsbewusster Kundenstamm. Hinzu kommen Selbstständige und besser verdienende Angestellte, die das gesetzliche System verlassen dürfen.

Die Zahl der Nichtbeamten aber sinkt seit Jahren. Denn viele, die als sogenannte "gute Risiken" in relativ jungen Jahren attraktiv kalkulierte Privatpolicen abschlossen und im (relativ seltenen) Krankheitsfall die Vorzugsbehandlung in Praxen und Kliniken genossen, müssen im Alter teils enorme Beiträge stemmen. Nun, wenn das Jahresende naht, erhalten manche auch teils happige Tariferhöhungen. Entsprechend stellt sich manchen die Frage: Wie komme ich da raus?Solidarität oder Exklusivität - seit Jahren streitet auch die Politik über die Zweiklassenmedizin. Immer wieder wurde dem System, das in dieser Form in Europa einmalig ist, angesichts der nicht zu leugnenden Probleme, das Ende prophezeit. Zu ungerecht, nicht nachhaltig, ineffizient. Aber immer war es zu früh. In diesem Fall gilt also tatsächlich: Totgesagte leben länger.

Warum das so ist? Die Diagnose ist kompliziert.

Rückkehr ausgeschlossen

Ines Verspohl vom Sozialverband VdK kennt die Geschichten der hilfesuchenden Versicherten. Sie kennt die Konflikte. Und sie sieht grundsätzliche Probleme: "Bei den Privaten gibt es regelmäßig eine Überversorgung: Da wird sehr viel und teuer diagnostiziert." Das treibe die Beiträge und sorge zugleich dafür, dass Kassenpatienten unnötig lange auf Termine bei Fachärzten warten müssten. Auch werde bei der PKV zu viel operiert, weil es sich lohne. Ein Beispiel: "Es werden mehr künstliche Hüften eingesetzt als notwendig. Aber es versteht kaum einer, dass das nicht einmal gut für die Betroffenen ist", sagt VdK-Abteilungsleiterin Verspohl.

Unter älteren Privatpatienten wächst so der Leidensdruck: Im Unterschied zur GKV, wo sich die Beiträge aus dem Einkommen ableiten, wachsen die Privatprämien auch im Rentenalter meist stetig. Nach Zahlen des PKV-Verbandes sind die Beiträge 2017 im Schnitt um 4,0 Prozent gestiegen, 2018 um 2,7 Prozent und 2019 um 2,0 Prozent. Das klingt zwar moderat, doch in einzelnen Tarifen kann das Plus auch zweistellig ausfallen. Hinzu kommen Selbstbeteiligungen und Leistungen, die zusätzlich bezahlt werden müssen. Ein Wechsel zurück ins Solidarsystem ist aber meist nur mit Tricks machbar. Und jenseits der 55 unmöglich.

Zaghafte Politik

Deshalb landet regelmäßig Protest-Post aus den Wahlkreisen bei Bundestagsabgeordneten. VdK-Sozialexpertin Verspohl nennt die Gruppen, für die die PKV im Alter oft schwierig wird, und die sich dann ärgern: geringverdienende Selbstständige, geschiedene Frauen oder Menschen, die schwerbehindert werden.

Die Wutbriefe zeigen Wirkung. Seit Karl Lauterbach seinen Fraktionsposten im Rennen um den SPD-Vorsitz aufgeben musste, spricht zwar derzeit kein prominenter Sozialdemokrat mehr so laut von der Bürgerversicherung. Doch das Ziel einer Versicherung für alle vereint SPD, Grüne und Linke.

In der großen Koalition stehen allerdings nur kleinere Schritte zur Diskussion. Das System soll durchlässiger werden - zwischen PKV und GKV, aber auch unter den Privatkassen. Die Idee: Wo ein Wechsel möglich ist, entsteht Konkurrenz zugunsten der Versicherten. Bisher herrscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...