Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) handelt in einer engen Spanne, wobei es zum Test der Widerstandslinie des seit September bestehenden Abwärtstrendkanals gekommen ist, so die Analysten der Helaba.Sollte die bei 171,44 verlaufende Trendlinie auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden, würde sich das Bild aufhellen. Widerstände seien im Bereich von 172,00 zu finden, hergeleitet von den markanten Hochs Ende Oktober/ Anfang November. Das 38,2%-Retracement des September-Abwärtsimpulses bei 172,08 stelle eine weitere Hürde dar. Unterstützungen würden die Analysten an der 21-Tagelinie bei 170,77 und am Tief vom 22. November bei 170,31 lokalisieren. Die Indikatoren im Tageschart seien freundlich. MACD, Stochastik und DMI lägen oberhalb ihrer Signallinien, das Kursmomentum sei positiv und der sinkende ADX lasse auf die nachlassende Kraft des Abwärtstrends schließen. Die Trading-Range liege zwischen 170,90 und 171,60. (29.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...