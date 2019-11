Der Dax hat sich am Freitag zunächst weiter von seinem Jahreshoch aus der Vorwoche entfernt. Kurz nach der Eröffnung sank der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 13 197,19 Punkte. Für den Monat November zeichnet sich damit aber noch immer ein Plus von 2,6 Prozent ab. Es wäre der dritte Gewinnmonat in Folge für den Dax.

Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Vortag fehlen aktuell die Impulse von der Wall Street. Auch zum Wochenabschluss findet am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel in den USA statt. Der Brückentag nach dem "Thanksgiving" ist ein vorweihnachtliches Shopping-Großereignis in den USA. Der deutsche Einzelhandel verzeichnete derweil im Oktober deutlich geringere Umsätze als erwartet.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor bislang 0,38 Prozent auf 27 399,63 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,29 Prozent nach unten. Die asiatischen Börsen verzeichneten ebenfalls Verluste, besonders in Hongkong ging es deutlich bergab.

"Die gute Stimmung an den Börsen ist erst mal dahin", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Es bleibt unklar, welche Chancen der Handelsdeal nach der Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze hat." US-Präsident Donald Trump hatte die Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong kürzlich in Kraft gesetzt. China empfindet dies als Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte mit "entschiedenen Gegenmaßnahmen"./ajx/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0074 2019-11-29/09:19