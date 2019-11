Warimpex hat Neun-Monats-Zahlen vorgelegt: Der Gesamt-Umsatz der ersten drei Quartale 2019 erhöhte sich auf 23,3 Mio. Euro, der direkt den Umsatzerlösen zuzuordnende Aufwand blieb mit 9,2 Mio. Euro konstant. Das Bruttoergebnis vom Umsatz beträgt 14,1 Mio. Euro - im Berichtszeitraum des Vorjahres standen 12,4 Mio. Euro zu Buche. Warimpex veräußerte in den ersten drei Quartalen 2019 die Hotels Vienna House Dream Castle und Vienna House Magic Circus in Paris, die Betriebsgesellschaft des Kurhotels Dvorák in Karlsbad sowie eine Büroimmobilie in Budapest. Damit konnte ein Veräußerungsergebnis in Höhe von 27,9 Mio. Euro erzielt werden. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und dem Bewertungsergebnis (EBITDA) erhöhte sich von 4,4 Mio. Euro im Vor- ...

