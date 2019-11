Andritz erhielt kürzlich an seinem Hauptsitz in Graz eine Delegation von 25 Experten aus verschiedenen Fabriken und Standorten der Mondi-Gruppe, um die wichtigsten Technologietrends und neuesten Innovationen in der Zellstoff- und Papierindustrie zu besprechen. Die verschiedenen Präsentationen der Vertreter von Andritz befassten sich mit den Themen Refinersysteme, Stoff- und Altpapieraufbereitung, Papier- und Kartonmaschinen, Rejekte und Recyclingtechnologien, Maschinengewebe und Walzen sowie Kesselanlagen. Anhand der Fernüberwachung des Metris X-Prozessleitsystems, das in der Mondi-Papierfabrik in Štetí, Tschechien, installiert wurde, demonstrierten Experten von Andritz Automation die verschiedenen Möglichkeiten, die die Metris UX-Plattform bietet ....

