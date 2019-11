Das sogenannte "Hongkong-Gesetz" sorgt für eine fragile Marktstimmung. Kurzfristig könnte die Kurse am deutschen Aktienmarkt deutlich nachgeben.

Am "Black Friday", dem umsatzstärksten Tag des US-Einzelhandels, kommt der Dax nicht vom Fleck: Der deutsche Leitindex verliert in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent und wird bei 13.187 Punkten gehandelt. Bereits am gestrigen Donnerstag ging das Börsenbarometer 0,3 Prozent tiefer bei 13.245 Punkten aus dem Handel.

Allerdings war der November bislang ein sehr langweiliger Börsenmonat. Die Handelsspanne seit Anfang November war bislang eher gering, ein Beleg für die aktuelle Konsolidierungsphase. Der gestrige Donnerstag war der bisherige Negativrekord mit einer Spanne von nur 45 Punkten zwischen Tageshoch und -tief. Der Grund dafür war der allerdings der gestrige US-Feiertag Feiertag Thanksgiving, an dem jenseits des Atlantiks nicht gehandelt wurde.

Die Lage in den USA sieht komplett anders aus. In dieser Woche gab es drei Tage mit neuen Rekordhochs. Der Auswahlindex S&P 500 konnte in dieser Woche um knapp 1,2 Prozent zulegen. Für die Analysten von HSBC unterstützt die "US-Erntedank-Woche" wie in vielen Jahren zuvor auch 2019 die Kurse in den USA.

Mit der Verabschiedung des sogenannten "Hongkong-Gesetzes" dürften die US-chinesischen Handelsgespräche komplizierter werden. Doch die Sorgen am Markt, dass es kein Deal geben wird, hielt nicht lange an. Dennoch dürfte die Marktstimmung fragil bleiben. Schließlich hat China Vergeltungsmaßnahmen angekündigt, aber nicht gesagt welche.

"Auf kurze Sicht könnte damit noch ein Rückschlag drohen", meint Commerzbank-Analyst Thu Lan Nguyen. Bislang signalisieren aber beide Parteien, dass Sie immer noch ein Abkommen wollen.

Von den US-Börsen kommen heute keine Impulse, gestern wurde wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt. Auch am heutigen Freitag wechseln nur bis 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit Aktien ihr Eigentümer, Anleihen bis 20 Uhr.

Da zudem viele US-Investoren die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende nutzen, rechnen Experten mit dünnen Umsätzen am Aktienmarkt.

Die wieder aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und China setzen den asiatischen Börsen erneut zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index verlor zur Überraschung vieler Händler mehr als zwei Prozent und verzeichnete den größten Rückgang seit mehr als zwei Wochen bei einem Volumen, das 42 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen 30 Tage lag.

Am "Black Friday", der mit Rabattaktionen Kunden lockt und das Weihnachtsshopping einläutet, rückt allerdings die Kauflaune der US-Verbraucher in den Vordergrund. "Sie stehen für ein Sechstel des weltweiten Wirtschaftswachstums", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Erste Meldungen von Handelsunternehmen ...

