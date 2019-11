Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung und konnte auch am Vortag keine Richtungsentscheidung herbeiführen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Der in den Vortagen ohnehin schon ruhige Handel habe am Vortag aufgrund des US-Feiertags Thanksgiving nochmals an Dynamik verloren. ...

