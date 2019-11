Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Umsätze im deutschen Einzelhandel sinken im Oktober kräftig

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Oktober überraschend eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,2 Prozent prognostiziert. Für September wurde die Umsatzstagnation bestätigt. Auf Jahressicht stiegen die Umsätze im Oktober preisbereinigt um 0,8 Prozent.

Deutsche Tarifverdienste steigen im dritten Quartal schneller

Die Tarifverdienste in Deutschland sind im dritten Quartal 2019 schneller gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, erhöhten sich die Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,2 (zweites Quartal: 3,8) Prozent. Berücksichtigt sind dabei tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Österreichs Wirtschaft wächst im dritten Quartal verhalten

Die österreichische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2019 nur verhalten gewachsen. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent zu. Die erste Schätzung vom 30. Oktober wurde damit bestätigt. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,5 Prozent höher. Saison- und arbeitstagsbereinigt (Kennzahl laut Eurostat-Vorgabe) wuchs die Wirtschaft in Österreich um 0,1 Prozent.

Weidmann: Ratingagenturen müssen Klimarisiken des APP bewerten

Die Europäische Zentralbank (EZB) darf nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann zwar nicht explizit klimapolitische Ziele verfolgen, sie ist aber bei ihren geldpolitischen Anleihekäufen selbst nicht von Klimarisiken frei. "Gerade bei längeren Laufzeiten könnten Klimaaspekte das Ausfallrisiko von Unternehmensanleihen beeinflussen", sagte Weidmann laut veröffentlichtem Redetext in Berlin.

Bank of Korea pausiert bei Zinssenkungen

Die Zentralbank Südkoreas hat nach zwei Zinssenkungen dieses Jahr auf ihrer Sitzung am Freitag erst einmal eine Pause eingelegt. Die Bank of Korea senkte aber ihre Wachstums- und Inflationsprognose für 2019 und 2020. Der Leitzins blieb - wie weithin erwartet - unverändert bei 1,25 Prozent. Die Entscheidung im zinsgebenden Gremium fiel aber nicht einstimmig aus, ein Mitglied votierte für eine Zinssenkung. Die Mehrheit war aber dafür, zunächst die Wirkung der beiden vorangegangenen Zinssenkungen abzuwarten.

Schulze will geplante Abstandsregel bei Windkraft entschärfen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) dringt darauf, die geplante Abstandsregel bei der Windkraft zu entschärfen. "Es geht unter anderem darum, die Größe der Wohnbebauung, ab der die Abstandsregel gilt, sinnvoll zu definieren", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Außerdem muss den Bundesländern erlaubt sein, den Abstand in eigener Verantwortung unterhalb von 1.000 Metern festzulegen."

Türkei wirft Frankreich Finanzierung von "Terrororganisation" in Syrien vor

Die türkische Regierung hat mit drastischen Worten auf die Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der Offensive Ankaras in Nordsyrien reagiert. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf Macron nach einem Bericht der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu vor, eine "Terrororganisation" zu finanzieren und diese regelmäßig im Elysée-Palast zu empfangen. Macron dürfe nicht vergessen, dass die Türkei Nato-Mitglied ist und dass Frankreich seinen Verbündeten zur Seite stehen müsse.

Macron kommt vor Nato-Gipfel zu Treffen mit Trump zusammen

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kommt vor dem Nato-Gipfel in London zu einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Die beiden Politiker würden am Dienstag in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, zusammentreffen, teilte der Elysée-Palast am Donnerstagabend in Paris mit.

Trump stattet US-Soldaten in Afghanistan unangekündigten Besuch ab

Anlässlich des Feiertags Thanksgiving hat US-Präsident Donald Trump den US-Soldaten in Afghanistan einen unangekündigten Kurzbesuch abgestattet. Gemeinsam mit dem afghanischen Staatschef Aschraf Ghani besuchte Trump die US-Militärbasis Bagram nahe der Hauptstadt Kabul, wie ein AFP-Fotograf berichtete. In einer Ansprache vor den Soldaten sagte der US-Präsident, seine Regierung habe die Friedensgespräche mit den Taliban wiederaufgenommen.

Konservativer Lacalle Pou gewinnt Präsidentschaftswahl in Uruguay

In Uruguay steht eine politische Zeitenwende bevor: Noch vor Bekanntgabe des offiziellen Wahlergebnisses hat der Kandidat der regierenden Linkspartei, Daniel Martínez, seine Wahlniederlage gegen den Kandidaten der rechtsgerichteten Nationalpartei, Luis Lacalle Pou, eingeräumt. "Wir begrüßen den gewählten Präsidenten Luis Lacalle Pou", schrieb Martínez im Kurzbotschaftendienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbraucherpreise vorläufig Nov +0,1% gg Vm, +1,0% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise vorläufig Nov Prog unverändert gg Vm, +1,0% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise HVPI vorläufig Nov +1,2 (Okt: +0,9) % gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt +0,2% gg Vm; -0,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt PROGNOSE +0,2% gg Vm; -0,5% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Nov -14 (Okt: -14)

Japan/Industrieproduktion Okt -4,2% (PROG: -2,1%) gg Vm

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Nov +0,6% (PROG: +0,6%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Nov +0,8% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Nov +0,3% gg Vm

Japan/Arbeitslosenquote Okt 2,4% (PROG: 2,4%)

Südkorea Industrieproduktion Okt -1,7% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Okt -2,5% (PROG: -2,2%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Okt 98,7 (Sep: 98,5)

