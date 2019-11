Die aktuell längste Serie: Delivery Hero mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.51%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Donnerstag Steinhoff mit 13,97% auf 0,06 (231% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 16,98%) vor Manchester United mit 9,21% auf 16,60 (3660% Vol.; 1W 15,28%) und Südzucker mit 8,07% auf 13,53 (290% Vol.; 1W 7,38%). Die Tagesverlierer: Rhoen-Klinikum mit -4,97% auf 18,34 (178% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,45%), Vapiano mit -4,73% auf 3,73 (53% Vol.; 1W -5,93%), Home24 mit -4,45% auf 5,11 (113% Vol.; 1W -11,88%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (62244,01 Mio.), BP Plc (21424,91) und GlaxoSmithKline (10126,12) ....

