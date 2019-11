Berlin (ots) - Auf der Mitgliederversammlung am 21. November 2019 auf dem Oderberger Campus wurde Prof. Dr. Jürgen Aring für eine zweite Amtszeit als Vorstand des vhw - Bundesverbandes für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. wiedergewählt. In seiner ersten fünfjährigen Wahlperiode setzte der vhw seinen langjährigen, erfolgreichen Weg fort und es wurden eine Reihe von Neuerungen umgesetzt sowie Projekte in Gang gebracht. Im Forschungsbereich wurde beispielsweise eine neue Clusterstruktur eingeführt, im Fortbildungsbereich wurden neue Themen und Formate entwickelt, der vhw konnte sein 2.000 Mitglied begrüßen und generelle Herausforderungen - wie die der Digitalisierung - wurden mit hoher Priorität auf die Agenda des Verbandes gesetzt.



