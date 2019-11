Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen keine Primärmarktaktivitäten auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Einzig die Schatzämter in Frankreich und Spanien würden Einzelheiten zu ihren geplanten Aufstockungen der nächsten Woche bekannt geben. Frankreich dürfte mittel- bis langfristige OATs und inflationsgeschützte Papiere anbieten. Auch in Spanien werde es neben konventionellen Anleihen Papiere mit Inflationsschutz geben. Größere Spread-Bewegungen zu Bundesanleihen habe es zuletzt nicht gegeben. Der Renditevorsprung zehnjähriger SPGBs und OATs gegenüber Bunds liege stabil bei knapp 80 bzw. gut 30 Basispunkten. (29.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...