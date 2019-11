Zwei kleine deutsche Firmen liefern ein Beispiel dafür, wie man in diesem Feld operieren kann. Nabaltec ist Spezialist für flammhemmende Füllstoffe sowie Spezialoxide. 141 Mio. Euro Umsatz in neun Monaten und ein sauberes Ergebnis sind nicht aufregend, aber wegweisend. Die richtige Marktpositionierung hat Nabaltec noch nicht gefunden, weil die großen Autobauer sich erst noch entscheiden müssen, wie sie sich in der Komponentenauswahl selbst positionieren wollen. Aber: Rund 210 Mio. Euro Umsatz im nächsten Jahr gelten als sicher.



