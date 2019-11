BERLIN (Dow Jones)--Die Windindustrie hat in einem dringenden Appell an die Bundesregierung vor einer weiteren Zuspitzung der Branchenkrise gewarnt. In einem Fünf-Punkte-Plan forderte der Wirtschaftsverband Windkraftwerke (WVW) Sofortmaßnahmen, um wieder zu einem stärkeren Ausbau von Anlagen an Land zu kommen. Der Ausbau sei in den vergangenen Jahren und Monaten "stark verlangsamt, fast auf null gebracht" worden, sagte WVW-Chef Wolfgang von Geldern. Das im Bundestag beschlossene Klimapaket sei "völlig unzureichend", um das Erneuerbaren-Ziel bis 2030 zu erreichen.

Konkret forderte der WVW, "sofort" die Pläne für die Einführung eines pauschalen Mindestabstands von 1.000 Metern zwischen Wohngebäuden und Windrädern zu beenden. Wenn diese kämen, "so wird das den Niedergang der Windkraft in Deutschland weiter beschleunigen", so von Geldern. Tatsächlich hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) infolge der massiven Kritik am Donnerstagabend überraschend die Passagen zu den erneuerbaren Energien aus dem Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz gestrichen. Damit fiel auch die umstrittene restriktive Regelung zur Windkraft aus dem Papier weg.

Die Windbranche fordert nun auch schnelle Lösungen bei den Konflikten mit Artenschützern. Bundesweite Vorgaben müssten sicherstellen, dass 2 Prozent der jeweiligen Landesfläche als Vorranggebiete ausgewiesen werden und die Übertragungsnetze angepasst werden.

Die Bundesregierung will bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion auf 65 Prozent steigern.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2019 03:59 ET (08:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.