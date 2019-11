Auf der diesjährigen IAA hat Continental erstmals den neuesten Entwicklungsstand seiner Integrated-Interior-Plattform (IIP) gezeigt. Die bisher getrennten Displays des Kombi-Instruments und des Infotainmentsystems in der Mittelkonsole wurden auf einem Hardwaresystem zusammengeführt. Damit ist die IIP ein Wegbereiter für den Umbruch der E/E-Architektur im Auto: weg von vielen einzelnen Steuergeräten und hin zu wenigen Hochleistungscomputern für hoch integrierte Funktionsbereiche oder Domänen. Nur mit zentralisierter Rechenleistung (˜ "Server") ist es möglich, eine Vielzahl von Klienten, Funktionen und Diensten im Cockpit effizient zu vernetzen (Bild 1). Auch die Möglichkeit zum Update Over-the-Air und zum nachträglichen Flashen von Software-Patches setzt eine koordinierte Konzentration der Rechenleistung in einem Gerät voraus. Ein "Server" bietet zusätzlich die Möglichkeit, neue Funktionen zu hosten, für die in einer dezentralisierten Architektur eine weitere ECU integriert werden müsste.

Architektur im Umbruch

Ein vernetztes Cockpit stellt die Entwickler der E/E-Architektur aktuell vor zwei Herausforderungen: zum einen eine immer stärkere Trennung von Soft- und Hardware sowie die Öffnung für Open-Source-Software aus vielen Quellen. Zum anderen verlangt es Entwicklungsprozesse, mit denen sich diese neuen Anforderungen schnell, wirtschaftlich und betriebssicher umsetzen lassen. Der Umfang und die Komplexität einer Plattform wie der IIP erfordert ein hohes Maß an Automation (Software Factory) zur Qualitätssicherung (Bottom-up) bei gleichzeitig wirtschaftlichem Arbeiten. Die aktuelle Generation der IIP-Architektur nutzt Virtualisierungslösungen, die es erlauben, gleichzeitig Software unterschiedlicher Sicherheitsanforderungen auf einem System zu betreiben. So unterscheiden sich die Anforderungen an die Funktionssicherheit eines Kombi-Instruments von denen einer offenen Partition, auf der Anwender Android-Apps installieren können. Wo früher die Abgrenzung über die Verwendung mehrerer Steuergeräte gewährleistet wurde, übernehmen das jetzt Virtualisierungslösungen auf einem System wie der IIP.

Die Softwarelösungen auf Betriebssystemen wie QNX, Integrity, Linux und Android Automotive stammen von Zulieferern, aus der Open-Source-Welt und eigenen Entwicklungsteams.

Der aktuelle Demonstrator zeigt über die gesamte Cockpitbreite unter einer Glasfläche, wie viele Funktionen hochintegrierte Systeme gleichzeitig beherrschen müssen. Hier gibt es zwei verschiedene Modi: den manuellen und den automatisierten. Im manuellen Modus stellt das fahrerseitige Display neben den klassischen Rundanzeigen auch die Ansicht der digitalen Rückspiegel dar (Bild 2). Schaltet der Fahrer dann in den automatisierten Fahrmodus, fährt das Display vollständig hoch und bietet nun auf der vollen Fläche alle Internet-basierten Dienste und Apps an, die sonst nur auf der Beifahrer-Seite zur Verfügung stehen (Bild 3).

Neue Technologie erfordert ein neues Umfeld

Um die IIP bis zu dem jetzt gezeigten Stand weiterzuentwickeln, entschied Conti sich an dem initiierenden Standort Wetzlar zu einem generell anderen Projektmanagementansatz. ...

