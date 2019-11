Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die heutige Veröffentlichung des BIP-Wachstums im 3. Quartal 2019 in Indien erwarten wir mit 4,4% gg. Vj. etwas schwächer als der Marktkonsens (4,5%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.In der vorhergehenden Periode April bis Juni habe der Vergleichswert noch bei 5,0% gelegen. Angesichts des gegenwärtig weniger dynamischen Konjunkturverlaufs wachse die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung um 25 BP auf 4,90% bei der am 5. Dezember angesetzten Sitzung des geldpolitischen Ausschuss. Eine sich abzeichnende Ausweitung des heute ebenfalls anstehenden Fiskaldefizits im November dürfte bei indischen Staatsanleihen trotz Leitzinssenkung zu steigenden Renditen führen. (29.11.2019/alc/a/a) ...

