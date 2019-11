Der Wismarer Photovoltaik-Hersteller hat die Module für eine hochtransparente Sonnenschutzkonstruktion in Frankreich geliefert. Der erzeugte Solarstrom deckt ein Teil des Strombedarfs des Schulkomplexes.Die Sonnenstromfabrik hat in seinem Werk in Wismar hochtransparente Doppelglas-Module produziert, die in einem Pilotprojekt in Frankreich nun zum Einsatz kamen. Auf einer Fläche von 270 Quadratmetern wurden die Solarmodule für eine hochtransparenten Photovoltaik-Sonnenschutzkonstruktion von dem französischen Unternehmen Provence Eco Energie verbaut, wie das Unternehmen mitteilte. Mit der Konstruktion ...

