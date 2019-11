Der Aktienkurs von E.On springt am Freitagmorgen um zeitweilig mehr als drei Prozent nach oben. Im weiteren Vormittagshandel blieb davon nicht mehr viel übrig. Am bestehenden Seitwärtstrend ändert dieser Kraftausdruck ohnehin nichts: Zahlreiche Widerstände warten auf den Weg nach Norden. Auf welche Kursmarken es jetzt wirklich ankommt, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...