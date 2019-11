Black Friday auch im DAX - es geht abwärts. Ohnehin war der November ein Monat mit wenig Schwankungen. Aber was bringt das Restjahr, Stefan Scharffetter? In den USA ist die Handelswoche verkürzt, nach dem Truthahn kommt der Black Friday. Wichtig für den Einzelhandel! Gerade kamen die Oktoberzahlen: Nur ein plus von 0,8 Prozent. Das drückt auf die Stimmung... Das Weihnachtsgeschäft ist wichtig..Aber das große Ganze nicht vergessen: Was bedeuten die Hongkong-Gesetze für die USA-China-Gespräche? Können die komplett kippen? Rallye an den Börsen abgesagt? Fragen von Antje Erhard an Stefan Scharffetter von der Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/