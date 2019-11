Pratteln (ots) - Feierlich wurde am 22. und 23. November 2019 die neue LIPO Filiale in Winterthur eröffnet. An beiden Eröffnungstagen kamen rund 8'000 Besucher zum Eröffnungsevent, um von stark reduzierten Eröffnungsangeboten zu profitieren und die neue Filiale kennen zu lernen. Mit grosser Begeisterung wurde das abwechslungsreiche Eröffnungsprogramm genutzt und auch die jüngeren Besucher hatten grossen Spass daran, sich schminken zu lassen und witzige Bilder an der Fotobox zu schiessen. Die Stimmung vor Ort war trotz teilweiser verlängerter Wartezeiten an der Kasse sehr positiv. Der Discounter freut sich über einen gelungenen Start in Winterthur und ist stolz auf eine weitere Filiale mit verbessertem Filialkonzept.Durch die Neueröffnung in Winterthur wurde das LIPO Filialnetz im Grossraum Zürich um eine zusätzliche Filiale erweitert. Mit nun drei Filialen in Dietikon, Dietlikon und Winterthur stärkt LIPO die lokale Möbelbranche und setzt auf eine moderne und neu konzipierte Ausstellung. Auch in der Romandie wächst der Discounter weiter und eröffnete zeitgleich eine neue Filiale in Villeneuve (VD).Ein Besuch lohnt sich jedoch auch nach dem offiziellen Eröffnungsevent: LIPO bietet zum tiefsten Preis in der Schweiz alles unter einem Dach, was es zum Einrichten und zum gemütlichen Wohnen in den eigenen vier Wänden braucht. Seit der Gründung von LIPO vor über 43 Jahren in der Schweiz hat sich das Unternehmen stark weiterentwickelt, um den Wünschen moderner Kunden gerecht zu werden! Trotzdem ist sich LIPO bei der Geschäftsphilosophie immer treu geblieben: Eine hohe Qualität der Produkte und ein überdurchschnittlicher Service sollen LIPO Kunden zu unschlagbaren Preisen angeboten werden. LIPO steht für die tiefsten Preise der Schweiz.LIPO BLACK FRIDAY DEALSEs dürfte sich langsam herumgesprochen haben, dass vor allem Schnäppchenjäger rund um den Black Friday bei LIPO voll auf Ihre Kosten kommen. Diese Tradition wird der Discounter auch in diesem Jahr beibehalten. Bis zum 9. Dezember profitieren LIPO Kunden in allen Filialen und im Online Shop von mindestens 20% auf ALLES*. Zusätzlich gibt es ab heute BLACK WEEKEND DEALS zum unschlagbaren Preis und kostenlosen Postversand auf www.lipo.ch. Unter den Highlights befindet sich zum Beispiel ein trendiges Boxspringbett für nur CHF 299.- oder ein modernes Ecksofa für nur CHF 399.- sowie ein 62teiliges Geschirrset für nur CHF 34.95 und noch vieles mehr. Mehr Informationen zu den LIPO BLACK WEEKEND DEALS gibt es unter www.lipo.ch/de/blackfriday*Ausgeschlossen sind SmartDeals und LIPO Best Price Artikel. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen, Vergünstigungen oder Prozent Rabatten. Nicht gültig für Lieferung und Montage.Kontakt:LIPO Einrichtungsmärkte AGMichel Sägesser, Chief Brand & Digital OfficerRütiweg 7CH - 4133 Prattelnmichel.saegesser@lipo.chOriginal-Content von: LIPO Einrichtungsmärkte AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071101/100837722