Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die schwarze Null im Bundeshaushalt 2020 gegen Kritik der Opposition verteidigt. Der Bund weite seine Investitionen massiv aus, stecke so viel Geld wie noch nie in Infrastruktur, strukturschwache Regionen, Forschung und Entwicklung. "Ein wenig irritierend ist, dass einige das immer schnell beiseite packen, um zu überlegen, warum sie neue Schulden machen müssen", beklagte Scholz bei der abschließenden Haushaltsberatung am Freitag im Bundestag. Grüne und Linke hatten Scholz aufgefordert, angesichts der niedrigen Zinsen Schulden zu machen und mehr zu investieren.

Der Finanzminister betonte, der Etat für 2020 werde dazu beitragen, "dass die Regierung im nächsten Jahr ihre Arbeit konsequent fortsetzen kann". Damit warb er auch für eine Fortsetzung der Koalition aus Union und SPD. Im kommenden Jahr werde die große Koalition die sachgrundlose Befristung anpacken und wichtige Vorhaben für Familien umsetzen. "Ich finde, wir sollten das für den Fortschritt in unserem Land und für seine Zukunft tun", sagte Scholz.

Der Vizekanzler bewirbt sich mit der Brandenburgerin Klara Geywitz um den SPD-Vorsitz und kämpft dafür, dass seine Partei nicht aus der großen Koalition aussteigt. Darüber könnte kommende Woche ein SPD-Parteitag abstimmen./tam/DP/jha

AXC0158 2019-11-29/12:28