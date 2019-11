Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - CLYMB ist die Heimat der weltweit größten Skydiving-Flugkammer und der weltweit höchsten Indoor-KletterwandCLYMB Abu Dhabi, die neue Sport-und Freizeitattraktion auf der Insel Yas, die von Miral entwickelt wurde, wurde heute eröffnet und wird der Öffentlichkeit am 29. November 2019 zugänglich gemacht.CLYMB ist für Gäste aller Altersstufen und Fähigkeiten geeignet und verfügt über die weltweit größte Skydiving-Flugkammer mit einer Breite von 10 Metern (32 Fuß) und einer Höhe von 32 Metern (104 Fuß). Es beherbergt auch die höchste Kletterwand der Welt mit einer Höhe von 43 Metern (141 Fuß) als Teil von fünf Kletterwänden mit unterschiedlichen Höhen- und Schwierigkeitsgraden, die sowohl für Anfänger als auch für Könner gleichermaßen geeignet sind. Die Attraktion bietet Gästen ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sie mithilfe von Experten neue Höhen erreichen können, und ist bequem über die Yas Mall neben der Ferrari World Abu Dhabi zu erreichen.Seine Exzellenz. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von Miral, sagte: "Dies ist ein weiterer Meilenstein für uns, da wir die Position der Insel Yas als ein führendes globales Reiseziel für Unterhaltung, Freizeit und Unternehmensweiter weiterhin ausbauen. CLYMB Abu Dhabi ist eine einmalige Sportattraktion, die entwickelt wurde, um zum ultimativen Drehkreuz für Abenteuer zu werden, und etwas völlig Einzigartiges, Herausforderndes und Unvergessliches für aktive Lifestyle-Enthusiasten aus der ganzen Welt bietet."Bei der Eröffnungsveranstaltung wurde zur Unterhaltung eine spannende Vorführung professioneller internationaler Skydiving- und Klettersportler präsentiert. Dazu gehörten Redbull-Athleten und Goldmedaillen-Gewinner Kyra Poh (Singapur) und Maja Kuczynska (Polen), der rekordbrechende Skydiver Redbull Stratos Hero und Basejumper Felix Baumgartner. Darüber hinaus hinterließ Redbull-Klettersportler und Profi-Kletter-Champion Sasha DiGiulian (USA) die ersten Kletterkreidespuren an der höchsten Indoor-Kletterwand der Welt.CLYMB Abu Dhabi öffnet seine Türen am 29. November 2019 für die Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.clymbabudhabi.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/JbuZCRo5sg8gXLUNHb_R?domain=clymbabudhabi.com).Über CLYMB Abu Dhabi:CLYMB Abu Dhabi ist ein erstklassiges Reiseziel für Indoor-Abenteuer. Es beheimatet die weltweit größte Flugkammer mit 10 Metern Höhe und die höchste Indoor-Kletterwand mit 43 Metern Höhe. CLYMB Abu Dhabi befindet sich im Zentrum der Insel Yas neben der Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld und Warner Bros. In World Abu Dhabi können Flieger und Kletterer aller Qualifikations- und Altersstufen neue Höhen erreichen.Weitere Informationen zu CLYMB Abu Dhabi finden Sie auf: www.clymbabudhabi.com (http://www.clymbabudhabi.com/)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1036567/CLYMB_Abu_Dhabi_Exterior.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1036569/CLYMB_Abu_Dhabi_Skyd (https://mma.prnewswire.com/media/1036569/CLYMB_Abu_Dhabi_Skydiving.jpg)iving.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1036569/CLYMB_Abu_Dhabi_Skydiving.jpg)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1036568/CLYMB_Abu_Dhabi_Climbing.jpg Pressekontakt:Rashad Al GhadbanM: +971-50-968-2628D: +971-2-497-9087E: rghadban@farahexperiences.comOriginal-Content von: CLYMB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139204/4454208