Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat den seit September bestehenden Abwärtstrend ins Visier genommen, so Ulrich Wortberg von der Helaba.Die mehrfach getestete Widerstandslinie verlaufe bei 171,44 und habe bislang gehalten. Weitere Hürden seien bei 171,99/172,03 in Form der Hochs von Ende Oktober/Anfang November und am Retracement bei 172,08 zu finden. Die Indikatoren im Tageschart würden mehrheitlich optimistisch stimmen. MACD und Stochastik lägen oberhalb ihrer Signallinien, das Kursmomentum sei positiv und der sinkende ADX spreche für die nachlassende Kraft des September-Abwärtstrends. (29.11.2019/alc/a/a) ...

