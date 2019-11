Der aus dem chinesischen Autobauer Great Wall hervorgegangene Batteriezellen-Hersteller SVOLT Energy Technology hat die Produktion in seinem ersten Werk aufgenommen. Es sind noch zwei weitere Bauphasen geplant, mit der die Kapazitäten deutlich erweitert werden sollen. Das in Jintan, einem Stadtbezirk der chinesischen Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu angesiedelte Werk wird in drei Phasen ausgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...