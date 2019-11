Die Analysten von Bernstein Research haben die Bewertung für die Aktien des Automobilherstellers BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Autosektor sei für Anleger in den vergangenen Jahren wahrlich kein Zuckerschlecken gewesen, so die Experten in Ihrer heutigen Studie. Viele dieser zyklischen und strukturellen Befürchtungen seien aber übertrieben gewesen. Mittlerweile sind stabile, werthaltige Unternehmen aus Branchen mit hohen Eintrittsbarrieren wieder relevanter ...

