Europa soll unabhängiger von asiatischen Herstellern werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier stellt konkrete Pläne für Deutschland vor.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet hierzulande mit einer serienmäßigen Produktion von Batteriezellen in den nächsten fünf Jahren. "Ich gehe davon aus, dass wir spätestens 2024 die ersten Batteriezellen in Deutschland herstellen werden und zwar in einem industriellen Maßstab", sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. In Europa - konkret in Frankreich - werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...