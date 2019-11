"Leise Hoffnung!" - so war am Montag an dieser Stelle ein Artikel überschrieben, der die Chancen der Commerzbank-Aktie auslotete. Denn kurz zuvor hatte das Analysehaus RBC die Einstufung der Papiere zwar auf "Sector Perform" belassen, zugleich aber das Kursziel von 5,50 auf 6 Euro angehoben. In der Tat stieg die Aktie der Commerzbank vom Montags-Schlusskurs bei 5,26 Euro bis zum Mittwoch auf 5,33 Euro. Mittlerweile allerdings hat der Kurs wieder nachgegeben - und auch dafür gab es einen Impuls. ... (Achim Graf)

