Wenig Bewegung in dieser Handelswoche beim richtungsweisenden Euro-Bund-Future. Nach dem Handelsstart am Montag hielt sich der Euro-Bund-Future rund um die Marke von 171 Prozentpunkten. Davon ausgehend ging es in den beiden folgenden Tagen bis auf zwischenzeitlich 171,50 Prozentpunkte nach oben. Auf Schlusskursbasis trennen den Euro-Bund-Future jedoch höchstens etwa 0,3 Prozentpunkte. Auch am Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 171,38 Prozentpunkten in dieser Spanne - alles in allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...