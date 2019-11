Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta026/29.11.2019/13:30) - Die erstmalige Auszeichnung mit dem "transparenten Bullen" bestätigt die exzellente Ar-beit der KFM Deutsche Mittelstand AG für eine anlegerfreundliche Informationspolitik.



Ihre besondere Offenheit würdigt Rödl & Partner mit der Vergabe des renommierten Prei-ses, dem Sinnbild für vorbildliches Reporting in der Vermögensverwaltung.



Die Transparenzberichte der KFM Deutsche Mittelstand AG für den "Deutschen Mittel-standsanleihen FONDS" (WKN A1W5T2) entsprechen voll und ganz dem Grundsatz der Gleichberechtigung nach BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen) und gehen deutlich über das Mindestmaß hinaus.



Wer in den Besitz einer "Transparenz-Bestätigung" kommen möchte, muss alle Informati-onen über einen Investmentfonds allen Anlegern, also Privatanlegern und institutionel-len Anlegern, gleichzeitig und im gleichen Umfang zugänglich machen.



Noch weit bevor die BaFin die Transparenzauflagen vor etwa zwei Jahren aufstellte, be-gann die KFM Deutsche Mittelstand AG bereits mit der umfangreichen Informationszu-sammenstellung und -veröffentlichung für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanlei-hen FONDS. Die jetzige Auszeichnung wurde nur möglich mit einer starken Teamleistung der Berei-che Unternehmens- und Wertpapieranalyse, Marketing und Kommunikation sowie dem Vertrieb, der unter anderem wichtige Rückmeldungen darüber gibt, ob die Anleger die Dienstleistungsprodukte und deren Informationen verstehen. Transparenz bildet somit eine der wichtigsten Maximen in der täglichen Arbeit der Gesellschaft.



"Mit dieser Auszeichnung werden unsere umfangreichen Anstrengungen gewürdigt, al-len Anlegern größtmöglichen Einblick in unsere Arbeit und den von ihnen erworbenen Fonds zu geben", freut sich der KFM-Vorstandsvorsitzende Hans-Jürgen Friedrich. "Es liegt aber auch im eigenen Interesse jedes Fondsinitiators, größte Anstrengungen zu un-ternehmen, damit die Anleger ihr Investment bestmöglich verstehen." Das fördert die Treue der Investoren zu der von ihnen gewählten Anlage. Durch die Veröffentlichung von Factsheets (monatlich alle Informationen zum Deut-schen Mittelstandsanleihen FONDS), KFM-Barometer (regelmäßige Einschätzungen seitens der Analysten zu den Investments des Fonds) und KFM-Telegrammen (14-täglicher Newsletter mit Aktuellem rund um das Portfolio des Fonds) ist jeder Geschäfts-partner und Anleger umfassend über alle Investments informiert. Zusätzlich werden alle Investoren über Wertpapierkäufe- und Verkäufe als auch über Ausschüttungen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) mit Pressemitteilungen informiert.



Darüber hinaus sind alle Informationen auf den Homepages der KFM Deutsche Mittel-stand AG und des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu finden.



Diese Werkzeuge bilden den "Transparenz-Boost" für alle Investoren des Deutschen Mit-telstandsanleihen FONDS. Mit diesen stehen den Anlegern immer alle Informationen rund um ihr Investment zur Verfügung. Weitere Informationen zur KFM Deutsche Mittelstand AG und zum Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS finden Sie unter www.kfmag.de und unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Seit Fondsauflage liegt die jährliche Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttungsrendite in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar mit 5 von 5 Sternen beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS gehört laut GBC-Research zu den Hidden Champions. Aus insgesamt 9.000 von der GBC geprüften Publikumsfonds belegt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen der 9 Spitzenplätze.



