Die nun vorgelegte "Zero Emissions Roadmap 2028 2.0" für den Raum Los Angeles skizziert den Weg, um bis den Olympischen Spielen 2028 die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung um 25 Prozent zu senken. Dabei spielt auch die E-Mobilität eine wichtige Rolle. So sollen bis 2028 80 Prozent aller neu verkauften Fahrzeuge in Los Angeles elektrisch fahren. Für den Fahrzeugbestand peilt die Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...