RWE hat in diesem Jahr 12 Millionen Tonnen Flüssigerdgas gehandelt. Der Konzern sieht die Alternative zur Kohle deshalb als interessante Wachstumsoption.

RWE AG hat sich in diesem Jahr als einer der Gewinner auf dem globalen Markt für Flüssigerdgas (LNG) erwiesen, nachdem Europa das überschüssige Angebot aus der ganzen Welt aufsaugt.

Der größte deutsche Stromproduzent konnte in diesem Jahr den An- und Verkauf von physischem LNG um 20 Prozent steigern. Der Gewinn im Segment Energiehandel verdreifachte sich fast in den neun Monaten bis September, angeschoben von einem starken Beitrag aus dem Gas- und LNG-Geschäft.

"Wir sehen LNG als interessante Wachstumsoption für RWE", sagte Javier Moret, weltweiter LNG-Chef in der Handelssparte des Unternehmens, in einem Bloomberg-Interview in London. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...