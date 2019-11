BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Abschied hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nur einen Ratschlag für seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen: "Ich werde ihr sagen, dass sie auf Europa aufpassen muss", sagte Juncker am Freitag in seiner letzten Pressekonferenz in diesem Amt. Darüber hinaus wollte Juncker der künftigen Kommissionschefin nichts weiter mit auf den Weg geben und sich nicht einmischen. Der 64-jährige Luxemburger scheidet am Samstag aus dem Amt, von der Leyen startet am Sonntag./vsr/DP/fba

