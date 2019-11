Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Fondswirtschaft spielt in der Altersvorsorge eine bedeutende Rolle, so die Experten vom BVI."Die Bürger sorgen für die Rente zwar meist über Lebensversicherungen oder über ihre Betriebsrente vor, indirekt sind sie aber in Fonds investiert. Ein Großteil der Altersvorsorge steckt in Spezialfonds und Publikumsfonds", sage Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI. Laut einer BVI-Umfrage hätten die Gesellschaften zur Jahresmitte 2019 rund 1.440 Milliarden Euro für Altersvorsorgezwecke verwaltet. Dies entspreche 45 Prozent des verwalteten Gesamtvermögens der Fondsbranche. Im Vergleich zur Jahresmitte 2017 sei das ein Zuwachs um 280 Milliarden Euro. ...

