Die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung in Sachsen verzögern sich. Wie es am Freitag aus Verhandlungskreisen hieß, benötigen die Politiker noch Zeit für Formulierungen im Vertragstext. Nach interner Planung sollte der Vertrag eigentlich am Freitagnachmittag präsentiert werden. Als der Tag fortschritt, war klar, dass die Koalitionäre nicht an ihren ursprünglichen Plänen festhalten konnten. Nun wird mit einer Präsentation des Koalitionsvertrages am Samstag gerechnet.

Sachsens FDP-Chef Frank Müller-Rosentritt fand die Bedächtigkeit von CDU, SPD und Grüne "atemberaubend": "Bessere Koalitionen haben zu der Zeit schon ihre erste Bilanz vorgelegt und gezeigt, was sie drauf haben, während Kenia sich immer noch finden muss. Wie wird das erst, wenn diese so unterschiedlichen Partner gemeinsam regieren sollen."

Die CDU war bei der Landtagswahl am 1. September mit 32,1 Prozent der Zweitstimmen stärkste Kraft vor der AfD (27,5 Prozent) geworden. Dahinter rangierten Linke (10,4), Grüne (8,6) und SPD (7,7). CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer schloss schon im Vorfeld eine Koalition mit den Linken und der AfD kategorisch aus./jos/DP/zb

