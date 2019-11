Neben dem primären Ziel der Preisstabilität werden auch

Umweltaspekte zu berücksichtigen sein

Wien (APA-ots) - Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB), Univ.-Prof. Robert Holzmann, unterstützte heute den Kurs der

neuen EZB-Präsidentin Christine Lagarde, künftig Umweltaspekte

prinzipiell in geldpolitische Überlegungen miteinzubeziehen.

"Vorrangige Aufgabe der Geldpolitik bleibt es natürlich, die Preis-

und Finanzmarktstabilität sicherzustellen. Dennoch kann die

Diskussion über das Einbeziehen von Umweltaspekten in Geld- sowie

Finanzmarktmodelle nicht ignoriert werden", so Holzmann am Rande

eines Zentralbank-Treffens in Cartagena, Kolumbien. Der Vertrag von

Maastricht gebe der Geldpolitik auch hierfür den relevanten Rahmen

vor.

Natürlich sei die generationenübergreifende Sicherstellung einer

lebenswerten Umwelt vor allem eine politische Aufgabe und nur auf

internationaler Ebene mit einer gemeinsamen, nachhaltigen

Kraftanstrengung lösbar, führte Holzmann weiter aus. Zentralbanken

erfüllten jedoch auch traditionell als "Ökonomische Thinktanks" eine

Vordenkerfunktion und müssten als solche auch die aktuelle

Umweltthematik in weitere Überlegungen miteinbeziehen. "Entscheidend

ist hierbei, dass es nicht zu Verzerrungen bei geldpolitischen

Entscheidungen zulasten der Preisstabilität sowie eines nachhaltigen

Wachstums kommt", so Holzmann wörtlich.

Außerhalb der Zentralbanken komme in diesem Zusammenhang insbesondere

den großen Ratingagenturen eine entscheidende Rolle zu, da

Umweltaspekte zunehmend in die Ratings einfließen, so Holzmann in

Anlehnung an Aussagen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann diesen

Donnerstag in Berlin. Sowohl in den Industriestaaten, aber zunehmend

auch in den sogenannten Schwellenländern würden Fragen des

Klimawandels immer weiter in der politischen Agenda nach oben

steigen. "Entscheidend wird sein, ob es in den nächsten Jahren

gelingt, die Umweltthematik auch in der Geld- und Finanzpolitik

adäquat zu berücksichtigen, ohne Abstriche bei der Sicherung der

Preisstabilität zu machen", schloss Holzmann.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Rudolf Kaschnitz

Pressesprecher des Gouverneurs

(+43-1) 404 20-9105

rudolf.kaschnitz@oenb.at

www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0178 2019-11-29/15:29

AXC0225 2019-11-29/15:38