Wasserstoff kann dezentral und so günstig aus Solarstrom hergestellt werden, dass man damit billiger als mit Öl, Gas und Kohle heizen und fahren kann. Das sagt Jan-Justus Schmidt, Gründer und Geschäftsführer von Enapter, im aktuellen pv magazine-Podcast. Auf 1,50 Euro Erzeugungskosten pro Kilogramm Wasserstoff will Jan-Justus Schmidt schon vor dem Jahr 2030 kommen. Schon heute könne er mit den Geräten für unter 7 Euro pro Kilogramm hergestellt werden, sagt der Gründer und Geschäftsführer von Enapter im Podcast, den pv magazine am Rande des Forum "Neue Energiewelt" in Berlin aufgenommen hat. Sein ...

