US-Eröffnung: Nach dem Truthahnschmaus am Feiertag Thanksgiving haben Anleger am Freitag erst einmal die Kursrekorde vom Mittwoch sacken lassen.New York - Nach dem Truthahnschmaus am Feiertag Thanksgiving haben Anleger am Freitag erst einmal die Kursrekorde vom Mittwoch sacken lassen. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 28 115,42 Punkte nach. Am Vortag waren die Börsen in den USA geschlossen geblieben und an diesem Freitag wird nur vier Stunden lang gehandelt. Auch das Geschäft am Anleihemarkt endet...

