FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Freitagnachmittag kaum verändert. Den Rücksetzer im frühen Handel haben einige Investoren zum Einstieg genutzt. Am Morgen belasteten zunächst die schwachen Daten zur Industrieproduktion aus Japan und Südkorea die Stimmung. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem ruhigen Handel gerechnet. Nach dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am Vortag dürften viele US-Anleger den Freitag als Brückentag nutzen. An den US-Börsen wird überdies nur verkürzt gehandelt.

Der DAX notiert kaum verändert bei 13.250 Zählern, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 3.708 Punkte zu. Der Euro notiert kaum verändert bei 1,10 zum Dollar. Auch die Anleihen präsentieren sich kaum verändert.

Eon erhöht Prognose für 2019 nach Innogy-Übernahme

Der Energieversorger Eon (plus 3,8 Prozent) hat erstmals seine Bilanz nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy vorgelegt und sich optimistischer für das Gesamtjahr geäußert. Trotz leichter Ergebnisrückgänge in den ersten neun Monaten hob der Konzern seinen Ausblick für 2019 an. "Nur wenige Wochen nach der Übernahme von Innogy haben wir bereits sichtbare Fortschritte bei der Integration erzielt. Wir liegen in jeder Hinsicht voll im Plan", erklärte Eon-Chef Johannes Teyssen. Beim Umsatz legte Eon um 9 Prozent zu und kam auf 23,58 Milliarden Euro. Die vorgeschlagene Dividende von 0,46 Euro pro Aktie wurde bestätigt.

Die angebliche Annäherung von Mediaset und Vivendi könnte die Konsolidierungsfantasie im Mediensektor wieder entfachen. Dies könne erneute Spekulationen auslösen über einen Ausbau der Prosieben-Beteiligung von Mediaset. Die Italiener verlieren 0,5 Prozent, Prosieben legen 0,6 Prozent zu.

Ocado haussieren an der Londoner Börse 11 Prozent. Hintergrund ist eine Kooperation des Logistikunternehmens mit der japanischen Aeon. Ocado betreibt die Ocado-Smart-Plattform für Online-Retailer, die die Japaner zukünftig nutzen werden. Finanzielle Details wurden keine genannt. Erste Zahlungen an Ocado sind mit Unterzeichnung des Vertrags fällig, in der Folge richten sich die Zahlungen an den auf der Plattform erzielten Umsätzen.

Varta auf Allzeithoch

Die Commerzbank hält trotz der Rally in der Aktie die Prognose für die Kapazitäten von Varta für zu konservativ und hat das Kursziel auf 135 Euro hochgenommen. Der Wachstumsimpuls profitiere von den Airpods Pro von Apple, das nach Einschätzung der Analysten zu den vier Topkunden des Batteriekonzerns zählt. Die anderen drei seien vermutlich Samsung, Jabra und Bose. Anleger könnten weiterhin am dynamischen Volumenwachstum teilhaben. für die Aktie, die immer mal unter Gewinnmitnahmen leidet, geht es um 6 Prozent auf 116,40 Euro nach oben.

Tele Columbus steigt um 17 Prozent. Zwar liegen die Zahlen nur grob im Rahmen der Erwartung. Wichtig sei aber laut Marktteilnehmern, dass es operativ in die richtige Richtung geht. Daneben wird das Papier von Spekulationen über eine Aufspaltung getrieben, die eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben dürfte.

Osram geben um 0,6 Prozent nach. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, sollen Hedgefonds nun bis zu 45 Prozent der Aktien halten. Das könnte die geplante Übernahme durch AMS erschweren, die eine Annahmeschwelle von 55 Prozent fordert. Offenbar wollen die Hedgefonds AMS zu einer Anhebung der Offerte von 41 Euro bewegen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.711,23 0,18 6,75 23,65 Stoxx-50 3.353,57 -0,12 -3,86 21,50 DAX 13.262,65 0,13 17,07 25,61 MDAX 27.497,04 -0,03 -8,29 27,37 TecDAX 3.070,93 0,56 17,21 25,33 SDAX 12.176,79 0,14 17,45 28,05 FTSE 7.378,99 -0,50 -37,44 10,23 CAC 5.918,33 0,10 5,62 25,11 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,35 0,01 -0,59 US-Zehnjahresrendite 1,78 0,01 -0,90 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.36 Uhr Do, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1001 -0,09% 1,1010 1,1006 -4,0% EUR/JPY 120,52 -0,05% 120,56 120,56 -4,2% EUR/CHF 1,1013 +0,17% 1,0996 1,0996 -2,2% EUR/GBP 0,8522 -0,07% 0,8533 0,8529 -5,3% USD/JPY 109,55 +0,03% 109,51 109,54 -0,1% GBP/USD 1,2907 -0,03% 1,2903 1,2905 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,0324 +0,02% 7,0328 7,0347 +2,4% Bitcoin BTC/USD 7.799,76 +5,62% 7.469,26 7.564,51 +109,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,45 58,11 -2,9% -1,66 +16,4% Brent/ICE 62,76 63,87 -1,7% -1,11 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.459,16 1.455,90 +0,2% +3,26 +13,8% Silber (Spot) 16,95 16,94 +0,0% +0,01 +9,4% Platin (Spot) 899,87 893,00 +0,8% +6,87 +13,0% Kupfer-Future 2,65 2,67 -1,4% -0,04 -0,2% ===

November 29, 2019

