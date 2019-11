Die Taulia-Kunden Airbus und Sasol wurden bei den diesjährigen SCF Awards ausgezeichnet.

Airbus erhielt den Preis in der Kategorie Transport und Logistik sowie den kategorienübergreifenden Gold Award für die besten Leistungen im Bereich SCF in der Praxis.

Sasol wurde zum Sieger in der Kategorie Fertigung und Industrie ernannt.

Mit den Supply Chain Finance Awards (SCF Awards) werden herausragende Leistungen von Unternehmen hinsichtlich Best Practice und Innovationen im Bereich Lieferantenfinanzierung honoriert. Bei den am 28.November im Rahmen einer Preisverleihung in der Amsterdamer Beurs van Berlage präsentierten SCF Awards konnten zwei Kunden von Taulia Erfolge verbuchen: Airbus und Sasol wurden für ihre beachtlichen Leistungen ausgezeichnet.

Airbus wurde neben dem Preis in der Kategorie Transport und Logistik auch mit dem Gold Award für den Einzelkategoriesieger bedacht, der an das Unternehmen mit den besten Leistungen im Bereich SCF in der Praxis verliehen wurde. Der Erfolg des Unternehmens ist wohlverdient, nicht zuletzt deshalb, weil Airbus mit diesem ehrgeizigen Projekt ein Supply-Chain-Finanzierungsprogramm angestoßen hat, das nach und nach auf die gesamte Lieferkette des Unternehmens ausgedehnt wurde.

Seit der Einführung des Programms hat Airbus Tausenden von Lieferanten Milliarden von US-Dollar in Form von Vorauszahlungen bereitgestellt. Der Erfolg des Projekts stützt sich auf proaktive Maßnahmen von Airbus, mit denen die wichtigsten Stakeholder im Projekt aufeinander abgestimmt werden, sowie auf den stark optimierten Lieferanten-Onboarding-Prozess von Taulia.

Sasol wurde indes zum Sieger in der Kategorie Fertigung und Industrie ernannt. Bei dem integrierten Chemie- und Energieunternehmen hatte man ein technologiegestütztes dynamisches Rabattprogramm von Taulia eingeführt, um manuelle Rabattierungsprozesse zu ersetzen und KMU-Lieferanten zusätzliche Liquidität zu verschaffen. Infolgedessen wurde das Skontozahlungsprogramm des Unternehmens von 150 auf fast 3.500 Lieferanten erweitert.

Durch das Programm konnten nicht nur deutlich mehr Skontoabzüge erzielt, sondern auch erhebliche Effizienzsteigerungen realisiert werden. Bisher war für die Abwicklung von Lieferantentelefonaten ein Team von zwölf Personen erforderlich. Inzwischen ist mit dieser Aufgabe nur noch ein einziger Mitarbeiter befasst, während die übrigen Mitarbeiter für wertschöpfende Aufgaben eingesetzt werden.

"Dies war ein großartiger Abend für die Kunden von Taulia. Ich freue mich sehr, Airbus und Sasol zu ihren Erfolgen gratulieren zu dürfen", so Michael Rieskamp, Geschäftsführer von Taulia für die Region Europa. "Beide Projekte sind ein klares Bekenntnis zu Best Practice und Innovationen; die beiden Unternehmen haben diesen Erfolg mehr als verdient."

