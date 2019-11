BERLIN (dpa-AFX) - Der Berliner Flughafen Tegel soll am 8. November 2020 geschlossen werden und damit acht Tage nach der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Der Umzug von Tegel nach Schönefeld, wo der neue Flughafen gebaut wird, soll demnach in drei Schritten erfolgen. Weiteres wollte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Nachmittag auf einer Pressekonferenz mitteilen./maa/bf/DP/he

