Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien gab es am Freitag kaum Bewegung. Ein starkes Plus verbuchten Rath und legten 11,11 Prozent auf 28,00 Euro zu (1.400 gehandelte Aktien in Einfachzählung). Pierer Mobility stiegen um 1,73 Prozent auf 47,00 Euro (7.238 Aktien).Im direct market plus büßten Startup300 4,36 Prozent auf 6,58 Euro ein (2.010 Aktien). Hutter & Schrantz Stahlbau ...

