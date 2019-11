Der Greenback gewinnt trotz fehlender fundamentaler Treiber weiter an Stärke - Der US-Dollar-Index steigt am Freitag über 98,50. - Der AUD/USD bleibt auf Kurs zu seinem vierten Wochenverlust in Folge - Nachdem der AUD/USD während der europäischen Sitzung auf 0,6780 Dollar zurückgekehrt war, verlor er in der letzten Stunde aufgrund der Dollar-Stärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...