Der SMI gibt 0,34 Prozent auf 10'493,24 Punkte nach. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,2 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag da und dort Gewinnmitnahmen verzeichnet und zum zweiten Mal in Folge nachgegeben. Die Verluste hielten sich allerdings wie am Vortag in engen Grenzen und der SMI behauptete sein hohes Niveau knapp unter 10'500 Punkten. So resultierte auch auf die Woche gesehen ein stattliches Plus. Seit dem Zwischentief von Anfang Oktober hat der SMI um...

