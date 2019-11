In unserer Artikelserie "Auf diese Tools setzt …" gewähren bekannte Internetfirmen aus Deutschland seltene Einblicke in ihren Tech-Stack. Heute an der Reihe: der E-Scooter-Dienst Tier. t3n: Welches Tool setzt ihr für das HR- und Bewerbermanagement ein? Im vergangenen Jahr haben wir die Komplettlösung von Personio eingeführt - für die Verwaltung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie im Recruiting. Über das Tool haben wir dieses Jahr mehr als 300 Mitarbeiter eingestellt, wir kommen aber so langsam an die Grenzen des Machbaren und schauen uns deshalb auch andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...