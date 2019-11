Über induktive Ladestreifen könnten E-Taxis in der Warteschlange laden. In Mühlheim wird eine Prototyp-Anlage gebaut. E-Autos sind nicht so leicht in die Taxibranche zu integrieren. Sie sind auf freie Ladesäulen angewiesen und müssen flexibel sein. Die Universität Duisburg-Essen testet jetzt in einem Pilotprojekt das kabellose Laden von E-Taxis. Die Fahrzeuge werden dabei über induktive Ladestreifen geladen, während sie auf Fahrgäste warten. Dass sie in der Warteschlange immer wieder weiter nach vorne rücken ...

