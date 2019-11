Bundesfinanzminister Olaf Scholz inszeniert sich im Kampf um die SPD-Spitze als Macher. Aber ist er das wirklich? Die Neuausrichtung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben weckt Zweifel.

Die Lösung für die Wohnungsknappheit im Lande? Wenn es nach Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht, verbirgt sie sich etwa hinter einer ausladenden Supermarktödnis in einem Neubaugebiet von Aschaffenburg. Hier steht Karin Missio-Däumling, Portfoliomanagerin bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz Bima, und erklärt die neue Welt, die auf dem ehemaligen US-Kasernengelände Travis Park entstehen soll. "Das ist schon etwas Besonderes, weil es unser erstes selbst gebautes Wohnprojekt wird", sagt Missio-Däumling.

Sechs Hektar Fläche misst Travis Park, bis 2007 Heim für Tausende US-Soldaten. Anschließend: Verfall und Abriss. Nun: Aufbruch. Seit einigen Jahren werkelt die Bima mit der Stadt und neun Bauträgern. Studentenwohnheim, Stadtvillen und sozialer Wohnungsbau stehen schon, zwei leere Grundstücke gibt es noch.

Und auf einem davon will die Bima selbst aktiv werden. Eigentlich sollte es schon dieses Jahr losgehen, doch es wird wohl bis 2020 mit der Baugenehmigung dauern. Dann sollen 30 Wohnungen entstehen, wo früher die Panzer parkten.

Was die Bima in Aschaffenburg treibt, ist der Stein, Holz und Stahl gewordene Ausdruck eines großen Plans, den Scholz im vergangenen Jahr mit viel Pomp ankündigte. Der Bundesfinanzminister und Vizekanzler sieht in der seinem Ressort untergeordneten Behörde eine Geheimwaffe im Kampf gegen die Wohnungsnot: Schließlich gehört die Bima mit rund 466.000 Hektar Grundstücken - das entspricht der Fläche des Saarlands, Berlins, Hamburgs und Bremens - zu den größten Grundbesitzern. Damit müsse es doch möglich sein, so Scholz' Kalkül, jede Menge zu bauen und das Ziel der großen Koalition von 1,5 Millionen neuen Wohnungen bis 2021 doch noch zu erreichen. Und Scholz, der in diesen Tagen darum kämpft, von den Mitgliedern seiner Partei zum nächsten SPD-Chef gekürt zu werden, will eben auch beweisen, dass er der Politiker ist, der Probleme nicht nur benennt, sondern auch löst. Tatsächlich hatte Scholz es in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister geschafft, den Wohnungsbau von bürokratischen Fesseln zu befreien und neue Impulse zu setzen - im Gegensatz etwa zu Berlin, wo der Senat in seiner Hilflosigkeit den Immobilienmarkt gerade mit einem verschärften Mietendeckel stranguliert.Doch auch Scholz, der andere gern spüren lässt, dass er es besser weiß, muss erkennen, dass die Bundes- nicht die ...

