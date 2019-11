GoldDer Goldpreis bewegte sich in der abgelaufenen Handelswoche per saldo kaum. Dazu trug auch die relative Ruhe von der Währungsseite bei, denn der US-Dollar schloss in der kurzen und umsatzschwachen Handelswoche mit einem Schlusskurs von 1,10154 Dollar de facto auf Vorwochenniveau. Und so legte der Goldpreis mangels anderer Impulse im Wochenverlauf ebenfalls nur minimal um 1,37 Dollar auf 1.463,99 Dollar zu. Das 38,2 %-Fibonacci-Retracement hat allerdings bis jetzt gehalten. Während die 50-Tage-Linie (orange) leicht fällt, steigt die 200-Tage-Linie (blau) an und befindet sich aktuell kurz unter dem 50 %-Fibonacci-Retracement. Für einen Absacker bedeutet dies, dass auf diesem Niveau eine Kreuzunterstützung liegt, die einen tieferen Boden bildet könnte. In dieser Handelswoche versuchte der Goldpreis allerdings erst einmal, auf dem 38,2 %-Niveau einen kleinen Doppelboden zu bilden. Für charttechnische Entspannung kann dies allerdings erst sorgen, wenn auch die Umsätze endlich zunehmen. Vom Terminmarkt lassen sich aktuell keine Impulse ableiten, da die COMEX die Veröffentlichung der CoT-Daten per 26.11.2019 wegen des Thanksgiving-Feiertages und des Brückentages mit verkürztem Handel auf die kommende Woche verschoben hat. Es bleibt einstweilen die beruhigende Tatsache, dass die seit September laufende Korrektur verhältnismäßig schwach und damit die mittelfristige Markttechnik insgesamt positiv zu beurteilen ist. Interessant dürften nun die nächsten CoT-Daten in der kommenden Woche werden.

