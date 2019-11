Die Terrororganisation IS hat sich zu dem Anschlag in London bekannt. Allerdings enthalte die Nachricht keinerlei Details oder Täterwissen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag mit zwei Todesopfern in London für sich reklamiert. Der Angriff am Freitag sei von einem "Krieger des Islamischen Staates durchgeführt" worden, teilte der IS über eines seiner Sprachrohre am Samstag mit.

Der Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King's ...

